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04.03.2021 16:33
Рубрика: Происшествия

Верховный суд Крыма вдвое увеличил срок заключения экс-мэру Евпатории

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Верховный суд Республики Крыма увеличил срок наказания для экс-мэра Евпатории Андрея Филонова до шести лет и шести месяцев лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. В октябре 2020 года Железнодорожный районный суд Симферополя назначил Филонову наказание в виде лишения свободы на три года и восемь месяцев. Таким образом, наказание существенно ужесточено - срок лишения свободы увеличился почти в два раза.

При вынесении вердикта Верховный суд Крыма согласился с доводами прокуратуры о неправильной квалификации судом первой инстанции действий бывшего чиновника, переквалифицировав их по двум эпизодам преступлений. Эти эпизоды переквалифицированы на пункт "в" части три статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Фото: Илья Изотов/ РГ
Суд вынес приговор экс-мэру Евпатории

Отбывать наказание Филонов будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, экс-чиновник не сможет занимать руководящие должности в госорганах, органах местного самоуправления. Также с Филонова в пользу государства взыскано 38 миллионов рублей ущерба.

Напомним, экс-мэру инкриминировали превышение полномочий, когда он поручил своим подчиненным разделить земельный участок площадью почти 14 гектаров в поселке Заозерный. В дальнейшем вид разрешенного использования этих земельных наделов был изменен для уменьшения арендной платы и строительства на этой земле жилого и рекреационно-развлекательного комплексов. В результате ООО "Ривьера" не заплатила в бюджет Евпатории те самые 38 миллионов рублей, которые судом взысканы с экс-мэра.

По другому эпизоду Филонов незаконно передал имущество МУП "КурортТоргСервис" в уставной капитал коммерческой организации с директором которой он поддерживал дружеские отношения. В уставной капитал ООО "Лукошко" было передано городское имущество стоимостью 43 миллиона рублей. Незаконно переданные помещения магазинов и торговые места возвращены в собственность города.

Адвокаты Филонова настаивали на невиновности их подзащитного.

Известно, что Филонов был главой администрации Евпатории с ноября 2014 года, до этого являясь советником главы Крыма по курортам и туризму. Его задержали в апреле 2019 года. В украинский период Филонова также связывали с организаторами широко известного молодежного фестиваля "Казантип", в последние годы проходившего в районе поселка Поповка под Евпаторией.

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