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04.03.2021 23:53
Рубрика: Спорт

Арбитр матча плей-офф КХЛ потерял сознание и был госпитализирован

Текст: Максим Домчев

Во время второго матча 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга, который проходил в Балашихе, линейный судья Юрий Иванов потерял сознание.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
"Авангард" со счетом 3:0 обыграл "Автомобилист" в матче плей-офф КХЛ

Инцидент произошел в третьем периоде встречи. Иванов подъехал к скамейке запасных омского клуба и, потеряв сознание, упал на лед. Арбитру оказали первую помощь, после чего на носилках его отправили в машину "скорой помощи" и отвезли в больницу.

Его состояние сейчас стабильное.

"Состояние арбитра Юрия Иванова стабильное, экстренного медицинского вмешательства не требуется. Обследование, проведенное на арене, исключило ряд острых заболеваний. Сейчас он по настоянию медицинского управления КХЛ направлен в больницу для прохождения дополнительного обследования в условиях стационара", - сообщили в пресс-службе лиги ТАСС.

Матч был доигран и завершился победой хозяев - 5:4. "Авангард" ведет в серии 2-0, два ближайших матча пройдут в Екатеринбурге.

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