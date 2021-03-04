Директора челябинского аэропорта отправили под домашний арест

Директор челябинского аэропорта отправлен под домашний арест по делу о страховом мошенничестве. На более серьезной мере пресечения следствие не настаивало, передает в четверг прокуратура региона.

- Прокуратура поддержала ходатайство следственного отдела УФСБ по Челябинской области об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста генеральному директору АО "Челябинское авиапредприятие", обвиняемому в хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая (часть 3 статьи 159.5 УК РФ), - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Мера пресечения избрана судом на два месяца - до 1 мая.

По данным УФСБ, директор аэропорта, желая получить страховую выплату за поврежденный им служебный автомобиль Hyundai Equus и понимая, что оставление места ДТП лишает его такой возможности, дал указание подчиненному инсценировать и оформить фиктивное ДТП.

Выполняя указания своего начальника, работник предоставил в страховую компанию фиктивные документы, на основании которых на ремонт иномарки было перечислено свыше 170 тысяч рублей. Однако преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ.