Санкт-Петербургский горный университет укрепился в верхних строчках международного рейтинга

Санкт-Петербургский горный университет - один из старейших и престижных вузов страны занял рекордно высокое место в международном рейтинге за всю историю ранжирования отечественных высших учебных заведений. В дисциплине "Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность" (Engineering - Mineral & Mining), он поднялся на 12 строчку, улучшив свое предыдущее достижение сразу на четыре пункта.

Результаты обновленного предметного рейтинга QS опубликованы сегодня. Всего в нынешнем году QS ранжировала 1453 образовательных учреждения - на 85 больше, чем в 2020-м. 588 из них представлены именно в чарте Engineering - Mineral & Mining. Компания Quacquarelli Symonds наряду с THE и ARWU входит в тройку наиболее авторитетных в мире агентств, занимающихся градацией высших учебных заведений.

С высокой международной оценкой и признанием профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов, сотрудников и выпускников вуза поздравила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко. "Первый технический вуз России и сегодня сохраняет свои позиции как один из лидеров высшей школы страны, что подтверждают результаты глобального предметного рейтинга британского агентства QS. Особенно значимо, что это не разовый успех, а долгосрочный тренд, ведь "Горный" входит в топ-20 данного престижного рейтинга уже пятый год подряд", - отметила спикер Совета Федерации в своем приветственном адресе на имя ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко.

Сегодня вуз гордится талантливыми людьми, способными смело, творчески мыслить, разработки которых неоднократно получали мировое признание. Университет стал настоящей кузницей кадров, опираясь на свои лучшие традиции, готовит специалистов, востребованных в современных реалиях. Валентина Матвиенко выразила надежду, что "Горный" продолжит вносить весомый вклад в развитие отечественного минерально-сырьевого комплекса, послужит укреплению межгосударственного сотрудничества в профильной сфере.