Собянин: Станции метро "Пыхтино" и "Внуково" будут обслуживать около 350 тысяч человек

Ход строительства станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена осмотрел сегодня мэр города Сергей Собянин. "Впервые в истории города метро дойдет до столичного аэропорта Внуково, - сказал он. - Это уникальный проект и в мировой практике. Мало мест, где городское метро доходит до аэропортов".

Линия, которая сейчас прокладывается во Внуково, по сути является продолжением Солнцевской ветки метро - одной из самых протяженных в московской подземке. Собянин напомнил, что она пройдет еще дальше. Станция "Пыхтино" станет лишь промежуточной на пути к "Внуково". Этими двумя станциями, по словам мэра, будут пользоваться около 350 тысяч жителей Новой Москвы.

Но транспортное сообщение этого городского аэропорта с каждым днем улучшается не только за счет проведения туда метро. Сергей Собянин напомнил, что его связывает со столицей хорошая автомобильная дорога, а сейчас многое делается и для развития железнодорожного транспорта. "Мы проводим огромные работы по улучшению движения Киевского направления железной дороги, вхождения его в город, увеличения частоты и комфорта движения", - сказал он. - Так что в будущем Внуково будет включен в один из Московских центральных диаметров". Авиапассажирам же удобно будет то, что "Аэроэкспрессы" будут останавливаться рядом со станцией метро "Внуково". Запустить ее Собянин пообещал до конца 2023 года.

Напомню, строительство нового участка подземки длиной 4,9 километра со станциями "Пыхтино" и "Внуково" началось в октябре 2019 года. Строительная готовность его сейчас оценивается в 15%. Проходку двух однопутных тоннелей диаметром 6 метров от "Рассказовки" до "Пыхтино" планируется начать во втором квартале этого года.