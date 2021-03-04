Создатели фильма Mortal Kombat обещают много кровавых сцен

Создатели экранизации мегапопулярной серии файтингов Mortal Kombat, рассказали, что зрителей ждет обилие "кровавых" сцен с применением излюбленного приема игроманов - фирменных "фаталити", а это значит, что картина получит рейтинг R (18+).

На встрече с почитателями серии режиссер фильма Саймон Маккуойд подтвердил, что картина будет такой, какой они и ожидают ее увидеть, сообщает портал CinemaBlend. "Я не знаю, сколько у нас галлонов, но на съемочной площадке повсюду стоят бочки с кровью", - заявил он.

То, что фильм будет довольно тесно связан с видеоигрой, стало понятно еще из трейлера, опубликованного в конце февраля. Главным героем картины станет ничего не знающий о своем происхождении боец MMA Коул Янг (придуманный специально для фильма), которому суждено принять участие в смертельном поединке, организованном императором Внешнего Мира Шан Цзуном.

Несмотря на некоторые отличия от игры (например, внешний вид Милины, вызвавший массу споров среди поклонников), исполнитель роли Янга Льюис Тан поспешил заверить поклонников франшизы, что режиссер "уважает первоисточник".

В российских кинотеатрах Mortal Kombat стартует в прокате 8 апреля.