"Спутник V" зарегистрировали на Шри-Ланке

Российская вакцина "Спутник V" одобрена к применению на Шри-Ланке.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - сообщили сегодня в фонде.

Шри-Ланка стала 43 страной, разрешившей применение "Спутника V" на своей территории.

Ранее в РФПИ сообщили, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V".