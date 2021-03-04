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04.03.2021 17:42
Рубрика: Экономика

"Спутник V" зарегистрировали на Шри-Ланке

Текст: Ирина Невинная

Российская вакцина "Спутник V" одобрена к применению на Шри-Ланке.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Австрия ведет переговоры с Россией о покупке и производстве "Спутник V"

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - сообщили сегодня в фонде.

Шри-Ланка стала 43 страной, разрешившей применение "Спутника V" на своей территории.

Ранее в РФПИ сообщили, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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