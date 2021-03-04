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04.03.2021 19:34
Рубрика: Транспортное право

Автомобиль разделят

Суд объяснит, какие детали автомашины можно вернуть в магазин
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 47 (8398)
Второму кассационному суду общей юрисдикции предстоит ответить на принципиально важный для развития новых видов транспорта вопрос: вправе ли покупатель вернуть обратно в магазин деталь автомобиля, а именно - батарею от так называемого гибридного авто, имеющего и электромотор, и обычный двигатель внутреннего сгорания?
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Современный мир помешан на экологии, снижении вредных выбросов и рациональном потреблении ресурсов. Именно поэтому многие эксперты уверены: будущее за электромобилями. Однако для внедрения экологичных машин необходимо создавать инфраструктуру. А кроме того, как выяснилось, предстоит проработать некоторые правовые вопросы, так что современным судьям необходимо вникать в технические детали.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Несколько лет назад москвичка Ольга М. купила подержанную немецкую иномарку. Ей удалось найти не обычный автомобиль, а гибридный - то есть машина работала не только на традиционном топливе, но и на электричестве, которое вырабатывалось во время движения. Казалось, куда ни взгляни - кругом одни плюсы: и расход топлива меньше, и выбросов тоже.

Однако через какое-то время умный автомобиль сообщил о наличии неисправности в системе электроснабжения. Строение "гибрида" несколько отличается от обычного авто: помимо обычной аккумуляторной батареи, участвующей в заводке двигателя, существует еще так называемый высоковольтный накопитель, который накапливает заряд во время движения машины и передает двигателю во время работы электрической "части" автомобиля.

Необходимо было заменить этот самый высоковольтный накопитель, который по какой-то причине вышел из строя. Владельцам чудо-машины удалось найти так необходимую им "батарейку" у одного из поставщиков автозапчастей. Однако в ходе установки выяснилось, что купленный энергонакопитель не адаптируется с системами управления автомобилем. Товар был незамедлительно возвращен поставщику, но требование вернуть деньги продавец исполнять не спешил. В итоге дело дошло до суда, и кассационной инстанции предстоит решить, кто прав.