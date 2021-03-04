Турецкий генерал погиб при крушении вертолета на востоке страны

Среди девяти жертв крушения военного вертолета, которое произошло 4 марта на востоке Турции, оказался генерал сухопутных войск страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на политиков в городе Элязыг в Восточной Анатолии. Еще четыре человека, находившиеся на борту судна, сумели выжить.

В местном отделении Партии национального движения подтвердили, что при аварии погиб генерал Осман Эрбаш, командовавший в этом регионе восьмым корпусом сухопутных войск республики.

Напомним, что вертолет потерял связь с землей через полчаса после вылета из Бингёля в Татван. Уже озвучены первые версии катастрофы, самые очевидные. Среди них - неблагоприятные метеоусловия или неисправность техники.