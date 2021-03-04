В Госдуме проверят достаточность мер по защите детей от деструктивного влияния

Думская Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит, достаточно ли действующих законодательных мер, чтобы защитить детей и подростков от негативного зарубежного влияния через соцсети. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость оградить несовершеннолетних от угроз их жизням и здоровью, которые несет интернет.

"К сожалению, в последнее время мы видим участившиеся попытки повлиять через зарубежные соцсети на наше подрастающее поколение", - отметил Пискарев. Он напомнил о массовых призывах к участию в несанкционированных акциях протеста, мишенью которых были именно подростки. Другой пример - факты вовлечения молодежи через интернет в наркопотребление.

"Теперь поступает очень тревожная информация о том, что на популярном медиаресурсе распространяются ролики, толкающие детей к совершению самоубийства, - продолжил парламентарий. - Этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы".

В комиссии, по его словам, уже начали активно прорабатывать вопрос, достаточно ли существующих законодательных мер, чтобы защитить детей и подростков от такого влияния. В проработке этой темы наряду с депутатами участвуют представители профильных ведомств, Уполномоченный по правам ребенка, общественники.

Кроме того, комиссия отправила в МИД материалы, подтверждающие иностранное участие в вовлечении детей и молодежи в незаконную деятельность. Во внешнеполитическом ведомстве ранее заявляли, что ждут эти данные. Москва предоставит международным организациям информацию о поддержке протестных акций в России из-за рубежа, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании комиссии 10 февраля.