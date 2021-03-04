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04.03.2021 19:18
Рубрика: Власть

В Госдуме проверят достаточность мер по защите детей от деструктивного влияния

Текст: Татьяна Замахина
Думская Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит, достаточно ли действующих законодательных мер, чтобы защитить детей и подростков от негативного зарубежного влияния через соцсети. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость оградить несовершеннолетних от угроз их жизням и здоровью, которые несет интернет.

"К сожалению, в последнее время мы видим участившиеся попытки повлиять через зарубежные соцсети на наше подрастающее поколение", - отметил Пискарев. Он напомнил о массовых призывах к участию в несанкционированных акциях протеста, мишенью которых были именно подростки. Другой пример - факты вовлечения молодежи через интернет в наркопотребление.

"Теперь поступает очень тревожная информация о том, что на популярном медиаресурсе распространяются ролики, толкающие детей к совершению самоубийства, - продолжил парламентарий. - Этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы".

В комиссии, по его словам, уже начали активно прорабатывать вопрос, достаточно ли существующих законодательных мер, чтобы защитить детей и подростков от такого влияния. В проработке этой темы наряду с депутатами участвуют представители профильных ведомств, Уполномоченный по правам ребенка, общественники.

Кроме того, комиссия отправила в МИД материалы, подтверждающие иностранное участие в вовлечении детей и молодежи в незаконную деятельность. Во внешнеполитическом ведомстве ранее заявляли, что ждут эти данные. Москва предоставит международным организациям информацию о поддержке протестных акций в России из-за рубежа, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании комиссии 10 февраля.

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