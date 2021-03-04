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04.03.2021 09:10
Рубрика: Легковые авто

В Jaguar Land Rover рассказали, почему теряют 100 тысяч покупателей в год

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Виктор Смеюха Фото: Виктор Смеюха
Фото: Виктор Смеюха

Из-за проблем с качеством британская компания Jaguar Land Rover ежегодно продает на 100 000 автомобилей меньше, чем могла бы, потому что дефекты отворачивают от автомобилей Jaguar и Land Rover потребителей. Такое мнение высказал исполнительный директор JLR Тьерри Боллоре в интервью Automotive News. Он добавил, что компания нуждается в резком продвижении вперед в этом отношении.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Названы самые неубиваемые автомобили

"Разочарование наших клиентов приносит реальный ущерб в натуральном выражении. Количество упущенных возможностей колоссально: мы оцениваем их в 100 000 непроданных автомобилей каждый год", - сказал Боллоре.

По его словам, JLR уже удалось добиться прогресса в вопросе качества - на машинах 2021 модельного года достигнут "рекордно низкий" уровень дефектов.

Боллоре добавил, что JLR работает над повышением технологичности, то есть упрощения производства своих автомобилей. Это мера снижения рисков допущения дефектов.

57-летний Тьерри Боллоре возглавил JLR в июле 2020 года, до этого он в течение семи лет работал на высших должностях в Renault и был одним из приближенных опального Карлоса Гона.

#Land Rover #Jaguar