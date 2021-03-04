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04.03.2021 19:33
Рубрика: Экономика

В Минпромторге рассказали о планах российского фармпроизводства

Текст: Елена Манукиян

По итогам прошлого года российское фармпроизводство выросло на 20% по сравнению с 2019 годом, а 21 из 27 рекомендованных Минздравом препаратов от коронавируса производятся на территории России. Об этом заявил руководитель департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Он также отметил, что объем выпуска лекарств для пациентов с COVID-19 и осложнениями после него за год вырос на 200%.

"Безусловно, сегодня такой резкий скачок продиктован приоритетами в лечении наших граждан в период пандемии. Однако выстраивать отечественное фармпроизводство необходимо, ориентируясь на долгосрочное планирование и долгосрочные госконтракты", - сказал Алехин, подчеркнув, что в ближайшее время будет принята госпрограмма по развитию фармацевтической промышленности до 2030 года "Фарма-2030".

По его словам, сегодня важно не только обеспечить россиян необходимым препаратами, но и поставлять российские лекарства за рубеж. Так, в 2020 году отечественная фармацевтическая продукция поставлялась в 131 страну мира на сумму свыше 600 млн долларов, прирост к 19 году составил 32%, при этом около 40% поставок пришлось на страны ЕАЭС.

Алехин подчеркнул, что сегодня в связи с распространением коронавируса особым спросом на мировом рынке пользуются отечественные противовирусные и рекомбинантных препараты, а также вакцины. Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на своей территории сегодня зарегистрировали уже 44 государства.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг

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