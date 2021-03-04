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04.03.2021 19:30
Рубрика: Легковые авто

В Минпромторге рассказали о популярности программ льготного автокредитования

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России продолжают стимулировать спрос на отечественные автомобили. Только за первые два месяца этого года по таким программам на льготных условиях было реализовано более 42,5 тыс. автомобилей. Из них по программе льготного автокредитования - около 35,4 тыс. автомобилей, по программе льготного лизинга еще более 7,1 тыс. автомобилей, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Мантуров: Финансирование льготного автокредитования может быть увеличено

"Эти меры востребованы гражданами России и оказывают существенную поддержку российским и локализованным в России иностранным автопроизводителям", - считает министр.

Как сообщалось ранее, всего на 2021 год для стимулирования спроса на автомобили в общей сложности запланировано выделить более 16 млрд рублей. Средства будут распределены по различным программам. Самый серьезный объем средств выделяется на стимулирование продаж легковых авто для физлиц. При этом в середине февраля этого года Денис Мантуров заявлял, что финансирование программ льготного автокредитования могут увеличить с учетом ее популярности у россиян. В этом году на ее реализацию уже выделено 8,9 млрд рублей.