В организме больных лейкемией коронавирус может оставаться более полугода

Исследователи из Университета Южной Калифорнии зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом. Медики обнаружили, что в организмах трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись более полугода.

Речь идет о молодом человеке, а также мальчике и девочке дошкольного возраста, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал medRxiv. Американские специалисты подчеркнули, что люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией. "Вечное" нахождение вируса в организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям, отметили врачи.

Ранее сообщалось о связи между COVID-19 и группой крови. Ученые из Brigham and Women's Hospital в Бостоне доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 буквально "притягивается" антигеном группы крови А (II группа) на респираторных клетках. Это значит, что люди с данной группой крови с большей вероятностью могут заболеть COVID-19.