В "Союзмультфильме" рассказали о создании собственного телеканала

В СМИ появились сообщения, что "Союзмультфильм" работает над созданием собственного неэфирного телеканала, который сможет вместить весь его многочисленный контент. Студия начала переговоры с каналом "Мультиландия". Обозреватель "РГ" выяснила у представителей "Союзмультфильма", что такой канал действительно создается.

Студия "Союзмультфильм" создает контент со скоростью, соответствующей нашему времени. Запасы киностудии все пополняются. А еще ведь есть и "Золотая коллекция", которую сегодня можно увидеть на нескольких онлайн-платформах. Канал студии собирает миллионы просмотров на YouTube.

"Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма", - говорится в ответе студии. - С каждым годом киностудия готовит все больше проектов: сериальных, полнометражных, короткометражных. В этом году будет произведено порядка 200 эпизодов сериальных проектов и более 1800 минут анимации в целом. Плюс к этому у студии обширная коллекция классических и авторских фильмов".

"РГ" подтвердили, что киностудия ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в том числе и с телеканалом "Мультландия", который является резидентом технопарка "Союзмультфильм".

И добавили, что детали переговоров раскрывать пока преждевременно. Мы будем следить за ситуацией. Пока же напомним, что на днях открылся "Союзмультпарк", куда можно сходить на праздники всей семьей.