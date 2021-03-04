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04.03.2021 13:23
Рубрика: Культура

В "Союзмультфильме" рассказали о создании собственного телеканала

Текст: Сусанна Альперина
В СМИ появились сообщения, что "Союзмультфильм" работает над созданием собственного неэфирного телеканала, который сможет вместить весь его многочисленный контент. Студия начала переговоры с каналом "Мультиландия". Обозреватель "РГ" выяснила у представителей "Союзмультфильма", что такой канал действительно создается.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Студия "Союзмультфильм" создает контент со скоростью, соответствующей нашему времени. Запасы киностудии все пополняются. А еще ведь есть и "Золотая коллекция", которую сегодня можно увидеть на нескольких онлайн-платформах. Канал студии собирает миллионы просмотров на YouTube.

Фото: Предоставлено видеосервисом Premier
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"Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма", - говорится в ответе студии. - С каждым годом киностудия готовит все больше проектов: сериальных, полнометражных, короткометражных. В этом году будет произведено порядка 200 эпизодов сериальных проектов и более 1800 минут анимации в целом. Плюс к этому у студии обширная коллекция классических и авторских фильмов".

"РГ" подтвердили, что киностудия ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в том числе и с телеканалом "Мультландия", который является резидентом технопарка "Союзмультфильм".

И добавили, что детали переговоров раскрывать пока преждевременно. Мы будем следить за ситуацией. Пока же напомним, что на днях открылся "Союзмультпарк", куда можно сходить на праздники всей семьей.

Культура Кино и ТВ Анимация Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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