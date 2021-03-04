В "Спартаке" рассказали о претензиях к Кокорину

Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о том, какие претензии были к Александру Кокорину во время выступления за клуб. Они касались самоотдачи и подходу к тренировочному процессу.

"В части самоотдачи и подходу к тренировочному процессу у нас были к Саше претензии, в декабре мы их высказали. Большого конфликта не было. С нашей стороны вопросы были, но Саша на них ответил. Из какой области? Мотивации. "Саш, что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?" В итоге он пообещал сделать все невозможное, чтобы проявить себя. После нашего диалога, причем без всякого давления, Тедеско и партнеры по команде стали больше хвалить Сашу. На сборах он кардинально поменял отношение к работе, не знаю, что ему мешало сделать это раньше", - сказал Мележиков "Чемпионату".

Управляющий директор "Спартака" также рассказал о том, как возник вариант с переходом футболиста в итальянскую "Фиорентину". По его словам, как только было получено предложение от клуба из Флоренции, сразу же связались с игроком. Он заявил о своем желании попробовать свои силы в чемпионате Италии. При этом "Спартак" сумел в ходе переговоров увеличить сумму трансфера.