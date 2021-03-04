В Турции число жертв крушения военного вертолета выросло до 11

Одиннадцать человек погибли при крушении военного вертолета на востоке Турции, передает РИА Новости сообщение минобороны республики. Ранее сообщалось о девяти жертвах и четырех получивших ранения.

"Один из раненных при крушении вертолета военных скончался, число погибших увеличилось до 11, двое раненых продолжают лечение в больнице", - сообщили в министерстве.

Напомним, что авиакатастрофа с вертолетом типа Cougar произошла в провинции Битлис на востоке страны. Среди погибших - командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции генерал Осман Эрбаш.

Среди наиболее вероятных причин аварии, которая расследуется специалистами - техническая неисправность.