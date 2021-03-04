Вяльбе прокомментировала "серебро" российских лыжниц в эстафете на ЧМ

Глава ФЛГР не смогла сдержать слез после финиша. Женская команда России почти 15 лет не могла подняться выше третьего места на чемпионатах мира. В прошлом сезоне россиянки стали бронзовыми призерами.

"У меня такое счастье за девчонок, мы всё-таки не зря надеялись и верили в них. Я неоднократно говорила, что эстафета - самая непредсказуемая гонка. Все считали фаворитами шведок, и мы видели, какая трагичная у них сложилась гонка. Хочу сказать спасибо огромное всем девчонкам, нашему сервису. Я просто счастлива", - сказала Вяльбе в эфире "Матч ТВ".

Президент ФЛГР отметила мужество Натальи Непряевой и Татьяны Сориной, которые выступают на чемпионате мира после серьезных травм.

"Поддержала Наташу. Она сказала, что было тяжело. Я сказала девчонкам: "Спасибо, мои ласточки, как я вас люблю!" И Наташа, и Татьяна - мужественные абсолютно. Понимая, что ждет впереди, и имея такие травмы, они в строю и очень достойно выступают. Выше всех похвал", - сказала она.

По итогам эстафеты "золото" досталось команде Норвегии, "бронза" у сборной Финляндии. В пятницу на чемпионате мира пройдет мужская эстафетная гонка, в которой российские спортсмены являются претендентами на медали.