ВШЭ: Введение "цифрового налога" давно назрело

Включение нового налога для иностранных ИТ-компаний для ведения рекламной деятельности на территории России закономерно, считает Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

По его словам, инициатива назрела давно, и во многих ведущих странах уже приняты подобные меры. "Реклама - это огромный рынок. Если посмотреть на публичные отчеты глобальных корпораций, например Google, Facebook, то там видно, что реклама - один из основных источников дохода для таких компаний. При этом, поскольку штаб-квартиры этих корпораций находятся за рубежом, соответствующие налоги они платят в иностранных юрисдикциях, преимущественно в США. Вместе с тем, мы понимаем, что эти доходы формируются за счет рекламной аудитории во многих странах мира, в том числе и в России. Согласитесь, было бы очень странно не облагать налогами доходы от рекламы, осуществляемой на территории России", - рассуждает Рудник.

Напомним, что введение нового налога для зарубежных ИТ-компаний обсуждалось на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

В России уже действует "налог на Google" - иностранные компании, торгующие на территории России электронным контентом через онлайн-каналы, обязаны уплачивать 20% налог на добавленную стоимость (НДС). Новый налог, вероятно, станет логичным продолжением такой политики.