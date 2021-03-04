Вышел трейлер комедии про "бодипозитивных" супергероинь "Сила Грома"

В Сети обнародован русский трейлер комедии "Сила Грома" (Thunder Force).

Ролик доступен на YouTube-канале Netfix Russia и убивает разом трех зайцев. Ведь по центру истории: а) две женщины-супергерони, б) одна из них - черная (причем - ученая) и в) обе они - "бодипозитивны".

В главных ролях - Мелисса Маккарти ("Майк и Молли") и Октавия Спенсер ("Прислуга").

Синопсис - вот: "В мире, где злодеи стали обыденным явлением, две подруги детства объединяются для защиты города, после того как одна из них находит способ получить суперсилы".

Режиссер, сценарист и сопродюсер - Бен Фэлкоун ("Большой босс", "Душа компании"), муж Маккартни.

В других ролях: Пом Клементьефф (Мантисс из "Мстителей" / "Стражей Галактики"),

Джейсон Бейтман ("Озарк", "Задержка в развитии"), Мелисса Лео ("Сосны"), Бобби Каннавале ("Винил", "Ирландец"), Сара Бэйкер ("Метод Комински", "Детство Шелдона")

Картина будет доступна с 9 апреля.