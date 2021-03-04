Указ губернатора Ярославской области от 3 марта 2021 года № 46 "О внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47"

В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ярославской области, в условиях режима повышенной готовности, на основании Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения" следующие изменения:

1.1. Пункт 81 дополнить абзацем следующего содержания:

"Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) в период с 04 марта 2021 года до особого распоряжения.".

1.2. Дополнить пункт 86 после слов "15 мая" словами "2020 года".

1.3. Дополнить пункт 87 после слов "16 мая" словами "2020 года".

2. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области Д.Ю.Миронов







