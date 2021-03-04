Захарова: Санкции ЕС против РФ юридически ничтожны

Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова прокомментировала персональные санкции ЕС против представителей России. По ее словам, меры были приняты вне площадки Совбеза ООН, а значит - являются ничтожными с международно-правовой точки зрения.

На Смоленской площади считают действия ЕС "еще одной упущенной возможностью" вернуться к конструктивному диалогу с Москвой, отказавшись от "политики ультиматумов", которая ведет в тупик.

Как напоминает ТАСС, ранее Брюссель ввел рестрикции в отношении главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, руководителей ФСИН и Генпрокуратуры Александра Калашникова и Игоря Краснова.

Захарова назвала действия ЕС "недружественной акцией" и заверила, что они не останутся без "соразмерного ответа".