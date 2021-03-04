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04.03.2021 11:03
Рубрика: Общество

Завершен этап испытаний вакцины против COVID-19 длительного действия

Текст: Ирина Невинная
ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины против коронавируса длительного действия.
Фото: BSIP/UIG Via Getty Images Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
Фото: BSIP/UIG Via Getty Images

"Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность), а также исследование по характеризации рекомбинантных антигенов относительно связывания с природными рецепторами и вируснейтрализующей активности антител, индуцированных данными антигенами, созданных прототипов вакцин на основе рекомбинантных белков", - следует из сообщения, размещенного на стопкоронавирус. рф.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что принципиальное отличие вакцины, разрабатываемой в ФМБА, по сравнению с другими, заключается в том, что она воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и вызывает развитие длительного иммунитета на клеточном уровне.

По словам Скворцовой, клеточный иммунитет может держаться от 13 до 17 лет. Доклинические испытания вакцины в ФМБА планируют завершить в первом квартале 2021 года, а начать клинические испытания (на людях) - в июле 2021 года. Скворцова отметила, что разработка препарата проводится по ускоренному порядку, утвержденному постановлением правительства на период эпидемии. Поэтому первая и вторая фазы исследований будут объединены, это разрешено протоколом исследования.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Вакцинация от коронавируса

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