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Жена попавшего в больницу певца Маршала рассказала о его состоянии

Новости
    04.03.2021, 11:39
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Наталья Минькова, супруга и директор певца и автора песен Александра Маршала, отреагировала на сообщения о госпитализации мужа.
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По словам Миньковой, Маршал в настоящее время уже дома, а причиной его обращения к врачам стали проблемы с давлением. Но сейчас с артистом все в порядке.

"С Александром все в порядке, у него просто скакануло давление, он уже дома", - заверила женщина в комментарии РИА Новости.

Маршал - экс-участник групп "Парк Горького" (Gorky Park), "Аракс", "Пилигримы" и "Цветы". В настоящее время работает сольно.

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