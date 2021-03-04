Жена попавшего в больницу певца Маршала рассказала о его состоянии

Наталья Минькова, супруга и директор певца и автора песен Александра Маршала, отреагировала на сообщения о госпитализации мужа.

По словам Миньковой, Маршал в настоящее время уже дома, а причиной его обращения к врачам стали проблемы с давлением. Но сейчас с артистом все в порядке.

"С Александром все в порядке, у него просто скакануло давление, он уже дома", - заверила женщина в комментарии РИА Новости.

Маршал - экс-участник групп "Парк Горького" (Gorky Park), "Аракс", "Пилигримы" и "Цветы". В настоящее время работает сольно.