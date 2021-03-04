Женская сборная Швеции выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону

Победой сборной Швеции завершилась эстафетная гонка на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Россиянки пришли к финишу седьмыми.

Эти старты стали первыми после того, как в Словении завершился чемпионат мира. И снова российская команда выступила неудачно.

Победу на этапе одержала сборная Швеции. Шведки преодолели дистанцию за 1 час 3 минуты 26,6 секунды. На восьми огневых рубежах победительницы использовали всего шесть дополнительных патронов.

Второй результат у представительниц Беларуси. Они уступили всего 1,2 секунды. Белоруски использовали девять дополнительных патронов. Бронза досталась французским биатлонисткам, которые проиграли 27,8 секунды, пробежав штрафной круг и использовав восемь дополнительных патронов.

Российскую команду в Чехии представляли Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова. Они использовали 11 дополнительных патронов и финишировали седьмыми с отставанием 51,6 секунды.

В пятницу в Нове-Место пройдет мужская эстафетная гонка.