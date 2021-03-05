Американец возил с собой манекен, чтобы передвигаться по "выделенке"

В США машинам, в которых помимо водителя находится хотя бы один пассажир, разрешено двигаться по выделенной полосе.

Житель Калифорнии, передвигающийся в одиночку на огромном пикапе Toyota Tacoma, решил "обмануть систему" и стал возить на пассажирском сиденье манекен, изображающий пожилого мужчину.

Где он его взял, неизвестно, но манекен выглядел невероятно реалистично: седые волосы, морщины, возрастные пигментные пятна на коже. На голову манекену хитрец водрузил кепку с эмблемой бейсбольного клуба Cleveland Indians, на нос - очки с диоптриями, а в кармашек клетчатой рубашки заботливо положил еще одни, солнцезащитные.

В компании молчаливого "пассажира" мужчина ездил в течение полутора лет, пока его не остановила полиция - из-за тонированных боковых стекол, запрещенных законом. Когда полицейский подошел к машине и заглянул в окно, то увидел, что "пассажир" не шевелится и, не мигая, смотрит прямо перед собой.

В итоге водителя оштрафовали на 400 долларов за то, что ездил по выделенной полосе, не имея на то оснований. Но манекен изымать не стали - нет закона, запрещающего возить его с собой.

Комментируя произошедшее изданию Daily News, сотрудник полиции рассказал, что случай с манекеном далеко не первый, когда водители пытаются хитростью получить доступ к выделенной полосе. Некоторые сажают в детское кресло кукол, другие кладут на переднюю панель "ноги отдыхающего пассажира", сделанные из штанов и ботинок - проявляют изобретательность. Но столь искусно выполненный манекен полицейские увидели впервые.