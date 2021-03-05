Цена нефти Brent поднялась до 68 долларов за баррель

Цена фьючерса нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась в моменте до 68 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется у отметки 65 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Котировки растут после вчерашнего решения ОПЕК+ сохранить действующие условия сделки о сокращении добычи на апрель этого года. Это касается также дополнительных объемов снижения производства на 1 млн баррелей в сутки, добровольно взятых на себя Саудовской Аравией. Благодаря этим мерам в ближайшие два месяца альянс планирует поддержать искусственный дефицит на рынке нефти и обеспечить стабильно высокие котировки.

Участники ОПЕК+ также согласовали исключение для России и Казахстана. Они в апреле нарастят добычу на 130 и 20 тыс. баррелей в день, соответственно.