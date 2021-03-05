Еще один шаг к нормальной жизни. Разблокирование социальных карт

Друзья,

Ситуация с пандемией постепенно улучшается. Правда, мы видим и тревожные сигналы, которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран.

Но у нас все достаточно стабильно. Дай Бог, чтобы так было и дальше.

Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в 5 раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2-3 раза.

Мы уже сняли большое количество ограничений. Работают общепит, музеи, театры и кино.

Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой. Все больше и больше пассажиров пользуется общественным транспортом.

И наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: "Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть".

Действительно, есть такая возможность - принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты.

Но при этом, пользуясь случаем, я обращаюсь к этой категории москвичей.

Ваш возраст и ваши хронические заболевания - это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок.

А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет.

Очень важно, чтобы вы защитили свою жизнь и здоровье. Очень важно и для вас самих, и для всех, кто вас любит.

Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта 2021 г.

Будьте здоровы! И с наступающим Международным женским днем!

Ваш мэр

С.Собянин

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина