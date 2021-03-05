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5 марта 2021 г.

Указ мэра Москвы от 5 марта 2021 года № 13-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. № 116-УМ, от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ, от 14 января 2021 г. № 1-УМ, от 21 января 2021 г. № 3-УМ, от 27 января 2021 г. № 5-УМ, от 5 февраля 2021 г. № 7-УМ):

1.1. Пункты 2.1, 2.4, 2.5 указа признать утратившими силу с 8 марта 2021 г.

1.2. Указ дополнить пунктом 9 в следующей редакции:

"9. Установить, что с 8 марта 2021 г.:

9.1. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, рекомендуется не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома.

Граждане, указанные в настоящем пункте, соблюдающие рекомендацию не покидать место проживания (пребывания), вправе в установленном порядке оформить листок нетрудоспособности.

9.2. Для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, возобновляется возможность использования для бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с указом Мэра Москвы.

9.3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется перевести на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа граждан, указанных в пункте 9.1 настоящего указа.".

1.3. Пункты 9 и 10 указа считать пунктами 10 и 11 указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин



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