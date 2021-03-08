В Москве отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых людей

В Москве перестал быть обязательным введенный из-за коронавируса режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями. Транспортные карты этих категорий граждан разблокированы. Ранее воспользоваться правом льготного проезда могли только те, кто сделал прививку от COVID-19.

Мэр Сергей Собянин посоветовал москвичам, входящим в группу риска, не забывать о социальной дистанции и защитных масках, а также совершать минимум поездок. По словам градоначальника, эпидситуация в столице постепенно улучшается, но по-прежнему ежедневно в больницы попадают сотни человек с коронавирусом. У многих болезнь протекает в тяжелой форме.

Как пишет РИА Новости, по сравнению с декабрем прошлого года количество выявляемых случаев SARS-COV-2 в столице России уменьшилось почти в пять раз. А по госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза, добавил Собянин.

Мэр также выразил надежду на то, что ограничения в мегаполисе будут сниматься и дальше.