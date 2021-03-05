Эвакуированные из-за цунами новозеландцы вернулись в свои дома

Жителям Новой Зеландии, эвакуированным рано утром пятого марта, разрешили вернуться в свои дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.

"Самые большие волны уже прошли, и уровень угрозы снижен", - говорится в заявлении агентства. Подчеркивается, что на пляжах находиться по-прежнему опасно. Напомним, утром в пятницу в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 8,1. После чего возникла угроза цунами. Свои дома экстренно покинули те, кто живет на восточном побережье новозеландского острова Северный. Им было приказано срочно эвакуироваться на возвышенные места. На дорогах из-за паники возникли пробки.

Стоит отметить, что геологическая служба США зафиксировала в Тихом океане сразу семь подземных толчков. Угроза цунами с волнами высотой до трех метров объявлена также на Вануату и в Новой Каледонии.