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05.03.2021 02:51
Рубрика: В мире

В Новой Зеландии тысячи местных жителей в панике бежали от цунами

Текст: Максим Макарычев

Рано утром пятого марта на севере Новой Зеландии прозвучали сирены, предупреждающие о цунами, и тысячи человек на восточном побережье Северного острова были эвакуированы. "Мы хотим, чтобы все серьезно отнеслись к этой угрозе. Просьба всем покинуть дома", - сказала мэр Фангареи Шерил Май в эфире TVNZ.

"Люди, живущие на побережье, должны немедленно перебраться на ближайшую возвышенность или как можно дальше вглубь суши. Не оставайтесь дома", - такая информация размещена на сайте Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии. Подчеркивается, что уведомление об эвакуации отменяет рекомендации по COVID-19.

Напомним, землетрясение магнитудой 8,1 произошло утром в пятницу у островов Кермадек, расположенных к северо-востоку от Северного острова. Это был уже третий по счету толчок. Еще раньше в тысяче километров к востоку от Северного острова произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Колебания почвы почувствовали более 60 тысяч человек, многие из которых описали подземные точки как "сильные". Афтершоки продолжали регистрироваться в этом районе еще несколько часов. Сообщений о повреждениях или погибших не поступало. "Надеюсь, там все в порядке", - написала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в Facebook.

В сообщении Геологической службы США говорится, что землетрясение произошло на стыке двух тектонических плит и затмило самое сильное землетрясение, зарегистрированное в регионе в 1976 году, магнитудой 8,0. Это один из самых сейсмически активных регионов в мире. За последние сто лет там было зарегистрировано 215 землетрясений магнитудой 6,0. В 2011 году в городе Крайстчерч произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погибли 185 человек. Многие здания в центре города были разрушены, напоминает Аssociated Press.

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