В Новой Зеландии тысячи местных жителей в панике бежали от цунами

Рано утром пятого марта на севере Новой Зеландии прозвучали сирены, предупреждающие о цунами, и тысячи человек на восточном побережье Северного острова были эвакуированы. "Мы хотим, чтобы все серьезно отнеслись к этой угрозе. Просьба всем покинуть дома", - сказала мэр Фангареи Шерил Май в эфире TVNZ.

#LiveFrom6AM: Comprehensive coverage of the large 7.1 magnitude earthquake east of the North Island. The tsunami threat's lifted but there are still warnings in place for large parts of the coastline. Join us: https://t.co/D5gt02bFGI pic.twitter.com/nSrlFeXfE2 — TVNZ Breakfast (@Breakfaston1) March 4, 2021

"Люди, живущие на побережье, должны немедленно перебраться на ближайшую возвышенность или как можно дальше вглубь суши. Не оставайтесь дома", - такая информация размещена на сайте Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии. Подчеркивается, что уведомление об эвакуации отменяет рекомендации по COVID-19.

Напомним, землетрясение магнитудой 8,1 произошло утром в пятницу у островов Кермадек, расположенных к северо-востоку от Северного острова. Это был уже третий по счету толчок. Еще раньше в тысяче километров к востоку от Северного острова произошло землетрясение магнитудой 7,3.

3 very strong earthquakes have struck near New Zealand within 6 hours of one another. The 8.1 #earthquake has prompted a #Tsunami watch for Hawaii. The potential threat is still being evaluated there and for the west coast of North America by the Pacific Tsunami Warning Center. pic.twitter.com/yaaanJLw2M — Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) March 4, 2021

Колебания почвы почувствовали более 60 тысяч человек, многие из которых описали подземные точки как "сильные". Афтершоки продолжали регистрироваться в этом районе еще несколько часов. Сообщений о повреждениях или погибших не поступало. "Надеюсь, там все в порядке", - написала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в Facebook.

В сообщении Геологической службы США говорится, что землетрясение произошло на стыке двух тектонических плит и затмило самое сильное землетрясение, зарегистрированное в регионе в 1976 году, магнитудой 8,0. Это один из самых сейсмически активных регионов в мире. За последние сто лет там было зарегистрировано 215 землетрясений магнитудой 6,0. В 2011 году в городе Крайстчерч произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погибли 185 человек. Многие здания в центре города были разрушены, напоминает Аssociated Press.