Госкомпания "Автодор" запустила свой первый Telegram-канал

В пятницу, 5 марта, ГК "Автодор" запустила свой первый официальный Telegram-канал, сообщили в госкомпании.

"На платформе будут публиковаться новости, официальные сообщения, фотографии и видео, а также полезная информация для пользователей автомобильных дорог", - пояснили в "Автодоре".

Например, водители смогут оперативно узнать обо всех ограничениях и перекрытиях на дорогах, которые вводятся в ходе реконструкции и строительства. Также на платформе будут представлена информация об интересных маршрутах для поездок в выходные дни и интерактивных играх.

При этом новости, как и ранее, будут публиковаться и на официальном сайте госкомпании.