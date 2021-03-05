Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.03.2021 16:55
Рубрика: СМИ и соцсети

Госкомпания "Автодор" запустила свой первый Telegram-канал

Текст: Евгений Гайва

В пятницу, 5 марта, ГК "Автодор" запустила свой первый официальный Telegram-канал, сообщили в госкомпании.

"На платформе будут публиковаться новости, официальные сообщения, фотографии и видео, а также полезная информация для пользователей автомобильных дорог", - пояснили в "Автодоре".

Фото: Reuters
Водителей снова "напугали" новыми штрафами

Например, водители смогут оперативно узнать обо всех ограничениях и перекрытиях на дорогах, которые вводятся в ходе реконструкции и строительства. Также на платформе будут представлена информация об интересных маршрутах для поездок в выходные дни и интерактивных играх.

При этом новости, как и ранее, будут публиковаться и на официальном сайте госкомпании.