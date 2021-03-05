Jeep может отказаться от Cherokee из-за протеста аборигенов

Карлос Таварес, глава концерна Stellantis, контролирующего производство автомобилей Jeep, заявил, что готов к конструктивному диалогу с оппонентами, требующими прекратить использование этнонима чероки в качестве торговой марки.

"Мы готовы к любому варианту разрешения сложившейся ситуации, выработать сообща устраивающее все стороны решение. И без посредников," - гласит комментарий топ-менеджера газете The New York Times.

Общественная организация из Оклахомы Cherokee nation, с 2009 года на федеральном уровне официально признанная племенем, впервые публично выразила протест против использования компанией Chrysler имени Cherokee в 2013 году, после объявления о возвращении в североамериканскую линейку Jeep модели с этим именем, накануне сделки по продаже основной доли итальянскому Fiat, ознаменовавшему образование нового транснационального концерна Fiat Chrysler.

С новой силой протесты от общественной организации прозвучали в начале 2021 года, после объявления о равноправном слиянии Fiat Chrysler и Peugeot SA. По признанию главы Cherokee Nation Чак Хоскина, убеждения в правоте ему добавили протестные движения Black lives matter, ставшее главной темой общественной повестки в США в 2020 году.