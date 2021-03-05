Минцифры: Россияне не останутся без домашнего интернета

"Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц", - сообщил Андрей Канцуров, директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры.

Операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет, добавили в министерстве. При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования. Это позволит исключить перебои со связью, которые могут возникнуть у нескольких тысяч абонентов в разных регионах страны.

Ранее РБК сообщило, что 11 марта закончится действие разрешений на частоты 3,4-3,6 ГГц, которое некоторые компании получили 10 лет назад для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет.