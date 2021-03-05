Указ губернатора Нижегородской области от 2 марта 2021 года № 27 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53"

Новости

Большунов заявил, что у него нет вопросов к Якимушкину 00:11
Головин признан лучшим игроком "Монако" в феврале 00:03
Минюст заявил, что "Альянс врачей" финансировали граждане восьми стран 05.03.2021
Киев попросил США ввести новые санкции против России 05.03.2021
Собянин: Москва готовится к возобновлению фестивалей 05.03.2021
Минпромторг рассмотрел предложение использовать эскроу-счета в госзакупках 05.03.2021
Захарова объявила о представлении по поводу "управляемых" СМИ 05.03.2021
Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту 05.03.2021
Первая реставрационная викторина появилась на портале "Узнай Москву" 05.03.2021
Приемная кампания в вузах начнется после ЕГЭ в конце июня 05.03.2021
Якимушкин извинился за неудачное выступление в эстафете 05.03.2021
Следующий учебный год в школах начнется в очном формате 05.03.2021
В Финляндии прививка не спасла от инфицирования коронавирусом 05.03.2021
Милорад Додик: Не допущу присоединения Боснии к антироссийским санкциям 05.03.2021
Роскомнадзор составил протоколы в отношении соцсетей за призывы детей на акции 05.03.2021
В пяти селах Волгоградской ввели карантин по бешенству 05.03.2021
Двое жителей Ставрополья осуждены за нападение на Дагестан в 1999 году 05.03.2021
Умер знаменитый танцовщик и актер Патрик Дюпон 05.03.2021
Зеленский лишил Саакашвили должности 05.03.2021
Грузовикам массой более 3,5 тонны запретят въезд на МКАД 05.03.2021
"Спутник V" стала второй в мире вакциной от COVID по числу одобривших ее стран 05.03.2021
Стал известен состав женской сборной по лыжным гонкам на марафон 05.03.2021
В Ленобласти главу района арестовали из-за банкротства "Водоканала" 05.03.2021
В Петербурге продлили запрет на массовые мероприятия из-за COVID-19 05.03.2021
В Ростове прокуратура нашла нарушения в работе дельфинария 05.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 марта 2021 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 2 марта 2021 года № 27 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53"

Дата подписания 2 марта 2021 г.
Опубликован 5 марта 2021 г.
Вступает в силу 2 марта 2021 г.

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1 слова "по 31 января 2021 г. (включительно)" заменить словами "по 31 марта 2021 г. (включительно)".

1.2. Подпункт "в" подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"в) осуществляющим деятельность по производству изделий народных художественных промыслов;".

1.3. В абзаце втором пункта 5 слова "организациям народных художественных промыслов" заменить словами "юридическим лицам, осуществляющим деятельность по производству изделий народных художественных промыслов,".

1.4. В пункте 12:

абзац седьмой после слов "возобновления деятельности" дополнить словами "без ограничений";

в абзаце десятом слова "по 31 января 2021 г. (включительно)" заменить словами "по 31 марта 2021 г. (включительно)".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Действие подпунктов 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 3 июня 2020 г.

Действие подпункта 1.1 и абзаца третьего подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 31 января 2021 г.

Действие абзаца второго подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 10 ноября 2020 г.

Губернатор Г.С.Никитин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией