Указ губернатора Нижегородской области от 2 марта 2021 года № 27 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1 слова "по 31 января 2021 г. (включительно)" заменить словами "по 31 марта 2021 г. (включительно)".

1.2. Подпункт "в" подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"в) осуществляющим деятельность по производству изделий народных художественных промыслов;".

1.3. В абзаце втором пункта 5 слова "организациям народных художественных промыслов" заменить словами "юридическим лицам, осуществляющим деятельность по производству изделий народных художественных промыслов,".

1.4. В пункте 12:

абзац седьмой после слов "возобновления деятельности" дополнить словами "без ограничений";

в абзаце десятом слова "по 31 января 2021 г. (включительно)" заменить словами "по 31 марта 2021 г. (включительно)".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Действие подпунктов 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 3 июня 2020 г.

Действие подпункта 1.1 и абзаца третьего подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 31 января 2021 г.

Действие абзаца второго подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 10 ноября 2020 г.

Губернатор Г.С.Никитин







