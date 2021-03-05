Указ губернатора Нижегородской области от 2 марта 2021 года № 27 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 1 слова "по 31 января 2021 г. (включительно)" заменить словами "по 31 марта 2021 г. (включительно)".
1.2. Подпункт "в" подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"в) осуществляющим деятельность по производству изделий народных художественных промыслов;".
1.3. В абзаце втором пункта 5 слова "организациям народных художественных промыслов" заменить словами "юридическим лицам, осуществляющим деятельность по производству изделий народных художественных промыслов,".
1.4. В пункте 12:
абзац седьмой после слов "возобновления деятельности" дополнить словами "без ограничений";
в абзаце десятом слова "по 31 января 2021 г. (включительно)" заменить словами "по 31 марта 2021 г. (включительно)".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Действие подпунктов 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 3 июня 2020 г.
Действие подпункта 1.1 и абзаца третьего подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 31 января 2021 г.
Действие абзаца второго подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 10 ноября 2020 г.
Губернатор Г.С.Никитин
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией