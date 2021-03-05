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05.03.2021 14:18
Рубрика: Культура

Пианист Даниил Трифонов отмечает свое 30-летие

Текст: Владимир Дудин
Как и многие музыканты, Даниил Трифонов, один из самых известных и востребованных пианистов в мире, живет надеждой на скорейшее возвращение к полноценной концертной жизни и каждое предложение выступить принимает с радостью. Недавно у него прошла серия концертов в Испании. Но пока в его планах значится только концерт в июне с Чикагским филармоническим оркестром под управлением Риккардо Мути. А весной Даниил Трифонов планирует прилететь в Россию на Московский Пасхальный фестиваль. "РГ" удалось пообщаться с музыкантом по вотсапу. Полное интервью будет опубликовано в ближайших номерах "РГ", а сегодня мы публикуем фрагмент разговора:
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Даниил, поздравляем с днем рождения! Как планируете отмечать свой праздник?

Даниил Трифонов: Я сейчас живу в пригороде Нью-Йорка в штате Коннектикут, здесь мой дом. Обычно я отмечаю свой день рождения в дороге, в разных городах. Но никаких застолий я не устраиваю, собираемся с семьей дома.

Подарки ждете сегодня?

Даниил Трифонов: Даже и не знаю, как я отношусь к подаркам. Конечно, приятно бывает что-то получить, но такого, чтобы мечтать о чем-то определенном, нет.

У вас там на заднем плане слышны младенческие звуки. Уже пришли гости?

Даниил Трифонов: Это мой сын Майлз, ему уже больше полугода.

Так это и есть ваш главный подарок сезона!

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Даниил Трифонов: Да, вы правы. И, если бы была обычная концертная жизнь, как раньше, мне пришлось бы в связи с этим отменить много концертов. Хотя, конечно, не так много, как в итоге отменилось. Но точно пришлось бы разгрузить свой график. Сейчас большую часть времени я провожу дома. И это помогло моей жене. За этот период я полюбил готовить, превратился в повара, и мне это очень нравится. В принципе, если "каюкнется" классическое искусство, хотя это шутка, потому что все будет хорошо, но если что - открою ресторан.

Как, оглядываясь назад, оцениваете свое первое тридцатилетие жизни?

Даниил Трифонов: Да меня особенно и не интересует, сколько мне лет. Ну, тридцать и тридцать. Планов много. Недавно записали в Германии и Америке баховскую программу для следующего диска. Собираюсь учить новый репертуар. Записал Первый, Третий и Пятый фортепианные концерты Бетховена, скоро добавлю Второй и Четвертый. Брамса начинаю изучать более подробно, потому что все откладывал его "на потом". Выучил его Третью сонату, Первый концерт, скоро доучу и Второй.

Как вам вообще живется в Америке?

Даниил Трифонов: Я здесь учился много лет, с 19 лет, сразу после того, как закончил Гнесинку. Жил в Кливленде около шести лет, после чего переехал в Нью-Йорк. Сейчас уже довольно долго живу под Нью-Йорком. Все хорошо, если не считать, что сейчас все зависит от того, как будет развиваться ситуация с искусством после пандемии. В некоторых странах поддержали музыкантов. Здесь все происходит немного по-другому. Но поживем-увидим. Для меня стало ясно и то, что онлайн в классической музыке не является ответом, решением проблем. То же самое и с футболом. Я был на многих живых матчах, которые, ну никак не могут сравниться с трансляцией.

Справка «РГ» 

Даниил Трифонов, пианист, обладатель Гран-при Конкурса Чайковского, лауреат премии Грэмми. Родился в Нижнем Новгороде в 1991 году. В 2000-2009 годах учился в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных, в классе Татьяны Зеликман. В сезоне 2010-2011 годов стал лауреатом трех престижных международных музыкальных конкурсов: им. Ф. Шопена в Варшаве, им. Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и им. П. И. Чайковского в Москве. Выступает на крупнейших сценах мира. Обладатель престижных премий, среди которых ECHO Klassik, премия итальянских критиков Franco Abbiati Prize, Herbert von Karajan Music Prize. В ноябре 2020 года вновь был выдвинут на премию Grammy в категории "Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки". Член Cовета директоров New York Philharmonic.

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