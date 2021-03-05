Пользователей Сети насмешил водитель, радующийся первому снегу

Пока автомобилисты из Центральной России, Сибири и Дальнего Востока чертыхаются, выгребая по утрам из сугробов свои машины, и с трудом пробираются по обледеневшим трассам за городом, кто-то в мире ждет снега и по-детски искренне радуется ему. Например, герой этого видео из Батуми (Грузия), где всю зиму столбик термометра колебался от +4 до +16 градусов.

Первый снег выпал в столице Аджарии ночью и к полудню должен был безусловно растаять. А пока же он укрыл весь город белоснежным пушистым ковром, ровным, нетронутым ни людскими следами, ни протекторами машин. И как же тут удержаться, чтобы не промчаться по нему, чуть скользя на поворотах и все же удерживая равновесие? Никак, даже если тебе уже 30-40 лет и ты сидишь за рулем могучего грузовика.

Вот водитель и радуется, как ребенок, выписывает петли по безлюдной ночной дороге и нарезает один за другим круги на кольце. Разумеется, в Сети такое поведение не осталось незамеченным.

"Когда хотел BMW, а родители купили тягач", - сострил кто-то.

"Ох, таких отчаянных не остановит ни штраф полиции, ни карантин!", - запричитали благоразумные батумцы.

"Карантин, как и комендантский час, не имеют власти над автомобилями весом более 3,5 тонн", - съехидничал кто-то им в ответ и был отчасти прав: с календарным началом весны в Грузии ковидные ограничения стали смягчать.