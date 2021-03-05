Пушков оценил опасность для Германии при отказе от "Северного потока-2"

Сенатор Алексей Пушков, комментируя информацию о новых санкциях США против России и давлении Вашингтона на Германию, заявил, что речь сейчас идет не только о газопроводе, а о политическом весе и национальном достоинстве ФРГ. "Фактически это проверка способности ведущей страны Европы дать отпор Вашингтону хотя бы по одному вопросу, который относится исключительно к ее компетенции. Уступи она Вашингтону в споре о "Северном потоке-2", и ее авторитет в Евросоюзе сильно пострадает", - написал политик в Telegram.

По мнению Пушкова, в Европе все больше тех, кто понимает, что "на США уже нельзя полагаться так, как прежде". Но есть и те (Польша, страны Балтии, Румыния), кто не дорожит европейским суверенитетом и "с радостью" уступили бы его Вашингтону.

Ранее сенатор заявил, что застоявшиеся в политическом стойле демократы "бьют копытом" и хотят как можно скорее ввести новые санкции против Москвы. "Спешат, так сказать, обрадовать мир, а на деле - русофобскую публику", - поделился своим мнением член Совета Федерации РФ.