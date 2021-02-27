Пушков прокомментировал планы США ввести новые санкции против России

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на сообщения о том, что США готовятся ввести новые санкции против России. Ранее об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отметив, что новые антироссийские санкции будут введены "в течение недель".

По словам Пушкова, застоявшиеся в политическом стойле демократы "бьют копытом": вчера они бомбили Сирию, а сегодня уже заявляют, что готовятся ввести новые санкции против России, обещая принять их очень скоро. "Спешат, так сказать, обрадовать мир, а на деле - русофобскую публику, как это делал их гуру Обама", - написал сенатор в своем Telegram.

Он напомнил, что экс-президент США Барак Обама ошибся во всем и провалил внешней политике все, что только мог. Нынешнему президенту Джо Байдену "стоило бы сделать из этого выводы, но он не хочет. Напрасно", - заключил российский политик.

Ранее Пушков объяснил, почему, почему западные страны не могут отказаться от антироссийских санкций. Дело в том, что слишком много ресурсов уже инвестировано в противостояние с Россией. Сенатор сравнил ситуацию с санкциями с Гордиевым узлом, который одним умным ходом не разрубить.