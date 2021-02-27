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Рубрика: В мире

Байден обратился к Ирану после авиаударов по объектам в Сирии

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Президент США Джо Байден обратился к Ирану после ударов американских ВВС по инфраструктуре проиранских сил в Сирии. Американский лидер посоветовал Тегерану быть осторожнее.

Фото: AP Photo/John Raoux
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Об этом он заявил, общаясь с журналистами президентского пула. Они спросили хозяина Белого дома, какой сигнал он хотел послать Ирану бомбардировкой. "Вы не сможете действовать безнаказанно. Будьте осторожны", - цитирует РИА Новости заявление Байдена.

Напомним, накануне Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля ВВС США по приказу Байдена нанесли удары по проиранскому ополчению на востоке Сирии в ответ на нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Отмечалось, что два F-15E Strike Eagle сбросили семь высокоточных боеприпасов, полностью уничтожив девять объектов и частично разрушив два. В результате погибли минимум 22 человека, которые вместе с правительственными войсками вели борьбу с террористами ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американская сторона предупредила российских военных лишь за пять минут до начала нанесения авиаударов. МИД Сирии и Ирана осудили эти атаки.

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