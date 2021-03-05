На будущей трассе М-12 начали проектирование обхода Балашихи и Ногинска

В Подмосковье началось проектирование второго пускового комплекса обхода Балашихи и Ногинска, являющийся частью нулевого этапа строительства трассы М-12. Госкомпания "Автодор" заключила договор на выполнение работ по проектированию и строительству с компанией "Трансстроймеханизация", сообщили в "Автодоре". Ранее с этим же подрядчиком был заключен договор на строительство первого пускового комплекса обхода от ЦКАД до Орехово-Зуево протяженностью 21 километр.

По условиям контракта предстоит провести проектирование и строительство новой скоростной шестиполосной автомагистрали I категории протяженностью более 40 километров, отметили в "Автодоре". Ввести второй пусковой комплект обхода Балашихи и Ногинска в эксплуатацию планируется в середине 2024 года. Общая протяженность этой автодороги составит более 60 км.

На всех этапах строительства новой трассы предусмотрено широкое применение современных технологий. Например, будет использоваться ГЛОНАСС-оборудование на дорожно-строительной технике, что обеспечит автоматическое управление и контроль в ходе строительства с передачей информации об объемах выполненных работ в режиме реального времени. Кроме того, будут учтены принципы обеспечения импортозамещения и применения инновационных технологий, которые помогут повысить надежность дороги и искусственных сооружений, обеспечат условия экологической безопасности новой трассы и повышение безопасности дорожного движения.