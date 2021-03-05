Под Тулой рецидивист осужден за изнасилование и убийство школьницы

В Тульской области завершился процесс по громкому делу о похищении, изнасиловании и убийстве школьницы из поселка Бородинский. Убийца приговорен к пожизненному заключению, которое будет отбывать в колонии особого режима, сообщили в прокуратуре Тульской области.

Трагедия произошла в поселке Бородинский Киреевского района в июне 2020 года. Вечером 25 июня пропала 13-летняя девочка - не вернулась с прогулки. Ребенка искали полиция, спасатели, десантники 106 дивизии ВДВ, волонтеры. 27 июня было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. К расследованию подключились специалисты Центрального аппарата СКР. Тело девочки, присыпанное мусором, нашли лишь 28 июня на строительной свалке. Вскоре был задержан подозреваемый.

Как установлено судом и следствием, девочку похитил, изнасиловал и убил неоднократно судимый 38-летний мужчина. Несколькими днями ранее - 17 июня, буквально на следующий день после освобождения из мест заключения он, зная, что ВИЧ-инфицирован, под угрозой убийства изнасиловал знакомую женщину.

Тульским областным судом он признан виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, заражении ВИЧ, похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве малолетнего. Суд поддержал позицию гособвинителя и приговорил его к пожизненному заключению. Приговор в законную силу еще не вступил.