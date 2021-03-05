"Скопинский маньяк" по дороге домой заехал на телешоу

Виктор Мохов, известный, как "скопинский маньяк", по дороге домой из колонии снялся в телешоу. В настоящее время он находится по месту жительства, встал на учет в полиции, рассказала "РГ" официальный представитель прокуратуры Рязанской области Юлия Ромашкина.

Освободившийся после 17 лет колонии Мохов не нарушал режим. По закону у него было три дня, чтобы добраться из Саратовской области до дома на улице Октябрьской в городе Скопин Рязанской области. Это время он потратил на поездку в Москву для участия в телешоу. После регистрации по месту жительства ему нельзя выезжать за пределы города без специального разрешения, подчеркнула Юлия Ромашкина.

Сегодня утром в Скопине Мохов встал на учет в полиции. Ему предстоит два раза в месяц регистрироваться. Ему также запрещено посещение массовых мероприятий и пребывание ночью на улице.

Мохов в сентябре 2000 года в Рязани похитил двух школьниц - 14 и 17 лет и отвез их в Скопин. Более 3,5 лет он продержал девушек в подвале, где истязал их и насиловал. Одна из них дважды рожала детей, но оба раза мужчина их отбирал и подбрасывал разным людям. Сейчас эти дети находятся в приемных семьях. Спастись девушкам удалось почти чудом: обманув мучителя, одна из них смогла передать записку на волю. Их освободили из плена лишь в 2004 году. В 2005 году Мохов был приговорен к 17 годам колонии строго режима.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, сейчас в Рязанской области люди собирают подписи под обращением о запрете телешоу с участием преступников. Люди возмущены тем, что из него делают "телегероя". "Его показывают, про него пишут, ему платят высокие гонорары. Лучше бы пострадавшим девушкам эти деньги отдали или больным детям", - говорят земляки Мохова.