"Скопинский маньяк" по дороге домой заехал на телешоу

Новости

Пианист Денис Мацуев выступит в Ташкенте 10:49
Новую броню для боевых машин создают в России 10:45
СК завершил расследование дела экс-замглавы администрации Майкопа 10:44
Рособрнадзор не исключил отмену обязательного ЕГЭ 10:36
В Киргизии ликвидировали финансовую полицию из-за бесполезности 10:27
Умер отец самого результативного игрока в истории НХЛ Уэйна Гретцки 10:00
На Южном Урале продлили самоизоляцию для пожилых 09:57
В Пскове в некрополе на месте бывшей ТЭЦ нашли древнее кресало 09:55
Ян и Стерлинг провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 09:47
Мэрия Кызыла запретила торговлю алкоголем 8 марта 09:47
В подмосковной Балашихе обнаружена нарколаборатория 09:38
Сенатор назвал бессмысленным строительство новых городов в Арктике 09:35
Контрольная по выбору в 9-х классах пройдет по модели ОГЭ 09:23
Кардиолог дал советы, как пережить "барическую пилу" 09:14
Главархив открыл доступ к документам об утраченных храмах и монастырях 09:12
Получить госаккредитацию вузу помогут студенты 09:10
Назван способ накопить на безбедную старость 08:58
ВОЗ отказалась от публикации доклада по итогам поездки в Китай 08:55
В Кургане открыли центр офтальмологии и микрохирургии глаза 08:45
Мэр Кемерова рассказал о том, как сломал в гараже пять ребер 08:43
Сергунина: Столичному детскому технопарку "Альтаир" присвоен статус федеральной инновационной площадки 08:39
На будущей трассе М-12 начали проектирование обхода Балашихи и Ногинска 08:31
Российские ученые открыли новую элементарную частицу 08:30
ВПР в школах полностью "переедут" на компьютеры 08:22
Госаккредитация вузов может стать бессрочной 08:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
05.03.2021 09:49
Рубрика: Происшествия

"Скопинский маньяк" по дороге домой заехал на телешоу

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Виктор Мохов, известный, как "скопинский маньяк", по дороге домой из колонии снялся в телешоу. В настоящее время он находится по месту жительства, встал на учет в полиции, рассказала "РГ" официальный представитель прокуратуры Рязанской области Юлия Ромашкина.

Освободившийся после 17 лет колонии Мохов не нарушал режим. По закону у него было три дня, чтобы добраться из Саратовской области до дома на улице Октябрьской в городе Скопин Рязанской области. Это время он потратил на поездку в Москву для участия в телешоу. После регистрации по месту жительства ему нельзя выезжать за пределы города без специального разрешения, подчеркнула Юлия Ромашкина.

Суд арестовал пермского подростка, обвиняемого в убийстве своей семьи

Сегодня утром в Скопине Мохов встал на учет в полиции. Ему предстоит два раза в месяц регистрироваться. Ему также запрещено посещение массовых мероприятий и пребывание ночью на улице.

Мохов в сентябре 2000 года в Рязани похитил двух школьниц - 14 и 17 лет и отвез их в Скопин. Более 3,5 лет он продержал девушек в подвале, где истязал их и насиловал. Одна из них дважды рожала детей, но оба раза мужчина их отбирал и подбрасывал разным людям. Сейчас эти дети находятся в приемных семьях. Спастись девушкам удалось почти чудом: обманув мучителя, одна из них смогла передать записку на волю. Их освободили из плена лишь в 2004 году. В 2005 году Мохов был приговорен к 17 годам колонии строго режима.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, сейчас в Рязанской области люди собирают подписи под обращением о запрете телешоу с участием преступников. Люди возмущены тем, что из него делают "телегероя". "Его показывают, про него пишут, ему платят высокие гонорары. Лучше бы пострадавшим девушкам эти деньги отдали или больным детям", - говорят земляки Мохова.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

Главное сегодня

Антонов назвал неприемлемыми претензии США по правам человека в РФ
Пушков оценил опасность для Германии при отказе от "Северного потока-2"
Китай будет повышать пенсионный возраст
У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект
В Раде призвали украинцев готовиться к голоду из-за COVID-19
Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг