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05.03.2021 11:03
Рубрика: Общество

В Ярославль на Масленицу прибыла Вакцина Гамалеевна

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле открылась традиционная выставка масленичных кукол. В этом году из-за ковидных ограничений она проходит не у здания правительства на улице Андропова, а в парке на Даманском острове.

Фото: iStock
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На сугробах из счищенного с дорожек снега, словно на пьедесталах, разместились как традиционно посвященные любимому весеннему празднику Добряша Румянишна, Весна Сарафановна, Марта Масленичная, так и "шагающие в ногу со временем" Вакцина Гамалеевна, Наука Разумовна, Спутница ВИ и Берегиня с медицинскими масками в кармане и вирусами, как тараканами, в банке. Всего в "дефиле" в парке отдыха участвуют две сотни тряпичных, ватных, соломенных и прочих красавиц, конкурс которых - одно из самых любимых масленичных развлечений ярославцев.

По условиям конкурса все куклы должны быть не менее 1,5 метра высотой, а их костюмы выполняются в самых разных техниках и стилях - как с соблюдением традиционных мотивов, так и оригинальные авторские. Мастерят красавиц творческие коллективы, семейные команды, индивидуальные авторы, коллективы детсадов и домов культуры.

Например, сотрудники детского сада № 6 из Ярославля, по словам заведующей учреждением Елены Тищенко, участвуют в выставке ежегодно. В этот раз они делегировали на нее настоящую масленичную княгиню - Ярославушку Мудрую, которая держит в руках макет кремля (ну совсем как монументальный основатель города Ярослав Мудрый, стоящий на Богоявленской площади). На особый ее статус намекает и размещенный тут же QR-код, позволяющий узнать о традициях празднования Масленицы в городе.

Компанию барышень разбавил розовощекий тряпичный кавалер Парень Масленица - молодца в меховой шапке и веселой голубой куртке смастерили в ярославской ночлежке для бродяг. Правда, в сопроводительной листовке не уточняется, какой именно коллектив блеснул талантом - сотрудников или постояльцев. А может, всех вместе.

Кстати, в этом году в финале масленичных гуляний кукол (даже часть из них) огню предавать не будут. В мэрии пояснили, что это обусловлено необходимостью соблюдать санитарные правила и социальную дистанцию.

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