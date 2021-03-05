В Ярославль на Масленицу прибыла Вакцина Гамалеевна

В Ярославле открылась традиционная выставка масленичных кукол. В этом году из-за ковидных ограничений она проходит не у здания правительства на улице Андропова, а в парке на Даманском острове.

На сугробах из счищенного с дорожек снега, словно на пьедесталах, разместились как традиционно посвященные любимому весеннему празднику Добряша Румянишна, Весна Сарафановна, Марта Масленичная, так и "шагающие в ногу со временем" Вакцина Гамалеевна, Наука Разумовна, Спутница ВИ и Берегиня с медицинскими масками в кармане и вирусами, как тараканами, в банке. Всего в "дефиле" в парке отдыха участвуют две сотни тряпичных, ватных, соломенных и прочих красавиц, конкурс которых - одно из самых любимых масленичных развлечений ярославцев.

По условиям конкурса все куклы должны быть не менее 1,5 метра высотой, а их костюмы выполняются в самых разных техниках и стилях - как с соблюдением традиционных мотивов, так и оригинальные авторские. Мастерят красавиц творческие коллективы, семейные команды, индивидуальные авторы, коллективы детсадов и домов культуры.

Например, сотрудники детского сада № 6 из Ярославля, по словам заведующей учреждением Елены Тищенко, участвуют в выставке ежегодно. В этот раз они делегировали на нее настоящую масленичную княгиню - Ярославушку Мудрую, которая держит в руках макет кремля (ну совсем как монументальный основатель города Ярослав Мудрый, стоящий на Богоявленской площади). На особый ее статус намекает и размещенный тут же QR-код, позволяющий узнать о традициях празднования Масленицы в городе.

Компанию барышень разбавил розовощекий тряпичный кавалер Парень Масленица - молодца в меховой шапке и веселой голубой куртке смастерили в ярославской ночлежке для бродяг. Правда, в сопроводительной листовке не уточняется, какой именно коллектив блеснул талантом - сотрудников или постояльцев. А может, всех вместе.

Кстати, в этом году в финале масленичных гуляний кукол (даже часть из них) огню предавать не будут. В мэрии пояснили, что это обусловлено необходимостью соблюдать санитарные правила и социальную дистанцию.