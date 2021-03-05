В Улан-Удэ осудили мать, бросившую новорожденную на платформе поезда

Октябрьский районный суд города Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу 39-летней местной жительницы. Ее признали виновной в покушении на убийство новорожденного ребенка, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как установлено в суде, 16 октября 2020 года женщина родила дома ребенка и решила от него избавиться. Она завернула девочку в простыню, положила в пакет, отнесла к железнодорожным путям и оставила на платформе грузового поезда. В тот же день на станции Улан-Удэ работник ОАО "РЖД" нашел новорожденную и обратился в правоохранительные органы.

Девочку пришлось госпитализировать, она находилась на аппарате ИВЛ, но через несколько дней пошла на поправку.

Суд признал женщину виновной и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, ей предстоит принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Женщина будет проходить этот курс амбулаторно.

Приговор пока в законную силу не вступил.