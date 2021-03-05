Видео: не закрыл борт грузовика с рыбой и усыпал ею трассу

Как стать героем федеральных новостей, если ты - простой водитель грузовика, изо дня в день перевозящий из пункта А в пункт Б скучные сыпучие грузы? Сложно, но, оказывается, можно. Достаточно лишь не до конца закрыть борт кузова и под воздействием дорожной тряски рассыпать по междугородной трассе свой груз. Например, рыбу. Много рыбы. О вас напишут, о вас расскажут.

Именно это и произошло на Сахалине на трассе "с.Стародубское - г.Долинск". Водитель КамАЗа не заметил неисправность запорного устройства на кузове и незаметно для себя усеял большую часть обледенелой трассы несколькими центнерами свежевыловленной наваги. Выпадавшая из кузова рыба была еще живой и отчаянно прыгала на льду, не желая глупой и мучительной смерти под колесами.

Спустя несколько минут шофер заметил что-то неладное и остановился, но, увы, половину груза уже успел растерять. Окончание этой истории, увы, выходит за рамки этого видеоролика, и хочется надеяться, что большую часть наваги удалось спасти из-под колес, собрать со льда и доставить прямо на горячие сковородки.