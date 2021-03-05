В Башкирии КамАЗ столкнулся с тепловозом

В Аургазинском районе произошла авария с участием тепловоза.

Как сообщили в региональной госавтоинспекции, КамАЗ столкнулся с тепловозом на 107-м километре автодороги Узеган - Дарьино. За рулем грузового автомобиля находился 23-летний мужчина. После ДТП его доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд водителя КамАЗа на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

К слову, это уже вторая авария с железнодорожным транспортом, которая произошла в Башкирии 5 марта. Ранее в Архангельском районе на переезде автомобиль Lada Kalina столкнулся с рельсовым автобусом.