Мэр Кемерова рассказал о том, как сломал в гараже пять ребер

Глава города Кемерово Илья Середюк подтвердил информацию о том, что получил травмы и был госпитализирован.

- В минувшее воскресенье, в первой половине дня, часов в одиннадцать, я занимался хозяйственными делами в своем гараже, - рассказал Илья Середюк на своей странице в Instagram. - Перетаскивал ящик с инструментами, оступился и примерно с высоты в полтора метра я упал и получил травмы.

В травмпункте пятой поликлиники мэру сделали рентген. Медики обнаружили у него перелом пяти ребер и госпитализировали.

В комментариях подписчики желают градоначальнику скорейшего выздоровления.

Накануне "РГ" сообщала, что мэра госпитализировали в травматологическое отделение Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Середюк чувствует себя хорошо и идет на поправку.