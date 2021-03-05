Сибирскую разработку для лечения рака внедрят в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин побывал в новосибирском Институте ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. Председатель правительства пообещал, что из бюджета будет выделено около 800 миллионов рублей на развитие технологии бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) для лечения онкозаболеваний.

Директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачев ознакомил Михаила Мишустина с прикладными разработками института. Одной из основных тем обсуждения стало создание источника нейтронов для БНЗТ - технологии, которая позволяет избирательно поражать клетки злокачественной опухоли.

- В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучается потоком нейтронов, которые поглощаются ядрами бора, - объясняют принцип действия технологии в пресс-службе ИЯФ СО РАН. - В результате ядерные реакции, которые сопровождаются большим энерговыделением, уничтожают пораженные клетки.

Специалисты новосибирского НИИ создали источник нейтронов для одной из американских компаний, ее клинические испытания стартуют в этом году в Китае. Но внедрение БНЗТ в лечебную практику на территории нашей страны пока остается под вопросом, несмотря на то что работы по созданию ускорителя в ИЯФ СО РАН ведутся.

- Бор-нейтронозахватная терапия - это важнейшее направление, - подчеркнул Михаил Мишустин в беседе с Павлом Логачевым. - Знаю, что этим серьезно занимаются японцы и американцы, но тот прогресс, который есть у нас, позволяет надеяться, что в ближайшие несколько лет мы все-таки добьемся фокусировки. Я бы попросил вас обязательно работать с врачами, потому что доклинические испытания и фокусировка именно на лечение будут важным залогом того, чтобы масштабировать это научное открытие на соответствующую клинику.

По словам Михаила Мишустина, около 800 миллионов рублей, необходимых для того, чтобы довести работы по БНЗТ в новосибирском институте до завершения, будут выделены из бюджета. По мнению Павла Логачева, поддержка со стороны федерального правительства позволит уже в ближайшие два года начать лечение больных онкологией с использованием революционного метода.